Nguyên nhân Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai Điện Biên Phủ bị bắt

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân (SN 1978), Giám đốc trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật hình sự.

Trước đó, 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khương (SN 1965), cán bộ hợp đồng của Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 355, BLHS.

Cơ quan chức năng bắt giữ bị can Trần Thị Vân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong quá trình thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu hồi của 48 công nhân nhận giao khoán đất của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên, nhóm Nguyễn Thị Khương (6 người) đã có hành vi nhiều lần yêu cầu các công nhân phải trích lại 30% số tiền được đền bù thì mới xin duyệt phương án cho các công nhân được hưởng thụ.

Sau khi phương án đền bù được UBND TP Điện Biên Phủ phê duyệt, Nguyễn Thị Khương đã nhận của các công nhân tổng cộng 1 tỷ 850 triệu đồng, số tiền đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Trần Thị Vân (Ảnh: Công an cung cấp).

"Nguyễn Thị Khương là nhân viên hợp đồng lao động ngoài biên chế được Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ ký thuê vào cuối năm 2020. Nhóm của Khương gồm 6 người, tuy nhiên hiện nay cơ quan điều tra chưa có đủ chứng cứ để khởi tố các bị can còn lại", vị đại diện Công an tỉnh Điện Biên nói.

Cũng theo vị đại diện này, với trách nhiệm là người đứng đầu - Giám đốc trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ, Trần Thị Vân đã buông lỏng quản lý, để nhân viên cấp dưới phạm tội, vì vậy Vân đã phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".