Người phụ nữ tử vong trong căn nhà 3 tầng ở TPHCM

Ngày 13/8, Công an phường Tây Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM làm rõ cái chết của bà N.T.K.C. (53 tuổi, ngụ địa phương).

Căn nhà bà C. nằm trong hẻm Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh (Ảnh: Thuận Thiên).

Trưa cùng ngày, người thân liên lạc với bà C. không được nên đến nhà tìm. Thấy khóa cửa, người này nghi ngờ có chuyện không lành và nhờ hàng xóm trèo qua ban công lầu 2 xem xét. Hàng xóm sau đó nhìn qua cửa sổ thấy bà C. nằm bất động bên trong.

Nhận tin báo, cảnh sát đến phá khóa cửa căn nhà, phát hiện bà C. đã tử vong. Bước đầu, nhà chức trách xác định hiện trường không có dấu hiện bất thường.

Một người dân cho biết, bà C. sống một mình trong căn nhà 3 tầng trong hẻm Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh. Hai hôm trước, hàng xóm không thấy bà C. ra khỏi nhà, đến nay thì phát hiện sự việc.