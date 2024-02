Người phụ nữ sát hại nhân tình vì đòi nợ không được

Ngày 7/2, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc đã chúc mừng và thưởng nóng cho Công an huyện Cần Giuộc, Công an xã Long Phụng 15 triệu đồng với thành tích truy bắt được kẻ giết người trong 4 giờ.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 6h ngày 5/2, Đ.T.C. (26 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc) được người dân phát hiện tử vong dưới bờ mương tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng (huyện Cần Giuộc) với nhiều vết thương.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Cần Giuộc đã bắt khẩn cấp Thạch Thị Ngọc Tiên (34 tuổi) đang lẩn trốn tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai có mối quan hệ tình cảm với anh C.. Hai người sống với nhau như vợ chồng.

UBDN huyện Cần Giuộc thưởng nóng cho lực lượng phá án (Ảnh: Huyền My).

Gần đây, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn do liên quan đến nợ nần. Sau khi đòi nợ không được, Tiên cầm dao đâm C. tử vong rồi bỏ trốn về quê.

Sau 4 giờ gây án, Tiên bị công an bắt giữ tại quê nhà. Công an huyện Cần Giuộc đã bàn giao Tiên cho Công an tỉnh Long An tạm giữ, điều tra theo quy định.