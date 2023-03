Người phụ nữ giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas xin giảm án

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 14/12/2022, bị cáo Nguyễn Thị Vuông (SN 1984, trú xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt tử hình. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, vào đầu tháng 2/2021, Vuông có vay của chị P.T.T. (SN 1983, trú cùng xã Thạch Quảng) 158 triệu đồng. Đến đầu tháng 1/2022, Vuông trả cho chị T. 162 triệu đồng song chị T. yêu cầu phải trả thêm 133 triệu đồng lãi phát sinh, yêu cầu đến ngày 28/1/2022 phải trả đủ.

Bị cáo Nguyễn Thị Vuông tại phiên tòa (Ảnh: L.H.).

Khoảng 15h30 ngày 28/1 (tức ngày 26 Tết 2022), chị T. đến quán tạp hóa của Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Tuy nhiên, Vuông đưa cho chị T. có 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại là 33 triệu đồng. Đến 17h30 cùng ngày, chị T. tiếp tục đến trang trại của Vuông để đòi tiền thì hai bên cãi vã do chị T. không thống nhất cho hoãn nợ, đòi trả ngay.

Trong cơn giận dữ, Vuông đã dùng hung khí tấn công nhiều phát vào đầu khiến chị T. bất tỉnh. Cho rằng chị T. đã chết, Vuông sau đó trói chân nạn nhân, cho thi thể vào bao tải giấu sau nhà dự định sẽ đem chôn vài hôm sau đó.

Cùng ngày hôm đó, Vuông bị công an xã triệu tập do tình nghi liên quan việc chị T. mất tích. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Vuông không khai báo nên được cho ra về.

Đến sáng 29/1/2022, lo sợ bị phát giác, Vuông kéo thi thể nạn nhân ném xuống bể biogas ở sau nhà.

Sau ba ngày không thấy chị T. trở về, gia đình chị T. đã trình báo công an. Quá trình xác minh, điều tra, chiều ngày 30/1, người thân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị T. tại khu trang trại của Vuông ở thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng.

Phiên xét xử phúc thẩm bị hoãn do bị cáo Nguyễn Thị Vuông có đề nghị và trình bày sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định và muốn thay luật sư bào chữa.