Người phụ nữ đánh thuốc mê, cướp 150 triệu đồng ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5, TPHCM, bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Trâm là nghi phạm gây ra nhiều vụ đánh thuốc mê, chiếm đoạt tài sản của người dân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Huỳnh Ngọc Trâm bị bắt khẩn cấp về hành vi Cướp tài sản (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, ngày 22/4, Công an phường 5, quận 5, tiếp nhận tin báo của bà P.T.T.T. (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) về việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 5 triệu đồng. Theo bà T., trưa 10/4, bà T. đưa cha đi đến bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh.

Khi ngồi chờ ở Khoa Cấp cứu, bà T. được một phụ nữ tiếp cận, làm quen. Quá trình nói chuyện, đối phương đưa ly nước cho bà T. uống. Nạn nhân sau đó ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện tài sản bị đánh cắp.

Do bận chăm sóc cha bị bệnh, ngày 22/4, bà T. mới đến công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm mang tính chất phức tạp, Công an quận 5 khởi tố vụ án để điều tra.

Hai ngày sau, Công an phường 5 tiếp tục nhận tin tố giác của bà H.T.N.H. (SN 1976, ngụ tỉnh Tiền Giang) cũng bị cướp tài sản với thủ đoạn tương tự. Bà H. cho biết, chiều 23/4, bà ngồi tại khu vực chờ của Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy có một người phụ nữ đến bắt chuyện, mời uống nước.

Sau khi dùng nước xong, bà H. ngủ thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, nạn nhân tỉnh dậy thì phát hiện túi xách chứa 57 triệu đồng, vòng vàng, 2 sợi dây chuyền vàng, 5 nhẫn vàng, vòng tay bằng cẩm thạch bọc vàng "không cánh mà bay". Tổng tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Cảnh sát thu hồi tài sản của các bị hại (Ảnh: Thuận Thiên).

Khẩn trương điều tra, cảnh sát xác định 2 vụ cướp tài sản trên do Huỳnh Ngọc Trâm gây ra. Công an quận 5 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung toàn bộ lực lượng để truy xét.

Đến 11h ngày 25/4, cảnh sát đã bắt giữ Trâm, đưa về trụ sở để đấu tranh. Bước đầu, Trâm khai không có việc làm, bản thân đang nuôi con nhỏ 11 tháng tuổi nên thiếu tiền tiêu xài. Người phụ nữ nảy sinh ý định dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lên mạng tìm hiểu về liều lượng và tác dụng của thuốc, người phụ nữ đến Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp cận các nạn nhân rồi lợi dụng lúc họ không để ý để bỏ thuốc mê, cướp tài sản.

Ngoài 2 vụ cướp trên, Trâm còn tiếp cận một người phụ nữ đang nuôi bệnh, dùng thủ đoạn cũ để gây án nhưng không thành.

Chưa đầy 30 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 5 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng truy xét, đã khám phá vụ án, không để nghi phạm tiếp tục gây án, gây hoang mang, bức xúc cho nạn nhân và người đi khám chữa bệnh. Đồng thời, cảnh sát đã thu hồi tang vật, trao trả cho các bị hại.