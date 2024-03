Ngày 1/3, tin từ Công an Đà Nẵng cho hay, Công an quận Sơn Trà đã khởi tố bị can Lê Anh Duy (30 tuổi, trú phường An Hải Đông) để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, một phụ nữ 48 tuổi ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhờ Duy xem bói trên mạng xã hội với giá 300.000 đồng.

Cơ quan công an khởi tố bị can đối với Lê Anh Duy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thỏa thuận xong, người phụ nữ chuyển tiền nhưng lại nhầm lẫn, chuyển thành 300 triệu đồng vào tài khoản của Duy.

Nạn nhân đã liên lạc với Duy khi biết mình chuyển nhầm và đề nghị trả lại tiền nhưng Duy không trả và chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.