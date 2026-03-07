Người phụ nữ cầm dao xông vào tiệm vàng la hét, đập phá

Ngày 7/3, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị K.T. (SN 1984, trú phường Thới Sơn) để điều tra một vụ gây rối tại cửa hàng trang sức trên địa bàn.

T. được đưa về trụ sở công an làm việc (Ảnh: CTV).

Trước đó chiều 6/3, T. lái xe máy đến cửa hàng trang sức, trên tay cầm một con dao. Khi đến nơi, T. la hét, đập phá một số tài sản trong cửa hàng. Dù bảo vệ ngăn cản nhưng người phụ nữ vẫn la hét, đập phá.

Quản lý cửa hàng nhanh chóng trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Tho cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt, khống chế và đưa T. về trụ sở.

Tại cơ quan công an, qua làm việc ban đầu, T. thừa nhận hành vi la hét, đập phá tài sản vì mâu thuẫn với cửa hàng trong việc mua bán nữ trang.

Qua trích xuất lý lịch, T. là người khuyết tật nặng, đang nhận trợ cấp hàng tháng.

Công an phường Mỹ Tho phối hợp các lực lượng có liên quan đưa T. đi xác định tình trạng tâm thần, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.