Người đàn ông tự tháo dây phong tỏa, đánh lực lượng chức năng

Dân trí Nhà bị giăng dây phong tỏa vì có người tiếp xúc với F1, tuy nhiên ông Hòn tự ý tháo dây để người nhà đi ra ngoài. Khi bị trưởng ấp căn vặn, ông Hòn đánh luôn trưởng ấp.

Chiều 28/9, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hòn (68 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, trước đó do người nhà của ông Nguyễn Văn Hòn có tiếp xúc F1 nên nhà ông Hòn được chính quyền địa phương giăng dây phong tỏa cách ly.

Khoảng 8h sáng 28/9, ông Hòn đi ra trước cửa nhà tháo dây phong tỏa để người nhà đi ra ngoài.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Văn Sớm, Trưởng ấp Phú Hữu 2, nhanh chóng đến nhà ông Hòn để kiểm tra. Khi ông Sớm đang hỏi thăm vì sao tháo dây phong tỏa thì bất ngờ bị ông Hòn đánh trúng vào mặt.

Sự việc được trình báo Công an xã Lê Chánh. Khi lực lượng công an đến hiện trường mời ông Hòn lên làm việc, thì ông này không chấp hành mà còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, công an khống chế ông Hòn đưa về trụ sở xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

