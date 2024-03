Người đàn ông Hà Nội cầm đầu đường dây lô đề 1 tỷ đồng/ngày

Ngày 31/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề liên tỉnh.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hoàng Thế Vinh (48 tuổi, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Vinh câu kết với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành trong cả nước để điều hành đường dây đánh bạc này.

Hoàng Thế Vinh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh (Ảnh: V. Hậu).

Tại Nghệ An, có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc của Hoàng Thế Vinh. Trong đó Nguyễn Cảnh Minh (36 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là "đại lý tổng".

Dưới Minh có trợ thủ đắc lực gồm Nguyễn Cảnh Tài (25 tuổi), Thái Thị Quý (35 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Thành và Nguyễn Văn Đình (25 tuổi, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành).

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại, dùng các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để giao dịch…

Tang vật công an thu giữ khi đồng loạt đột kích vào các đại lý của Hoàng Thế Vinh (Ảnh: V. Hậu).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp chia thành 10 tổ công tác, đồng loạt tấn công vào các đại lý của Vinh tại Hà Nội, Bình Dương, Nghệ An, bắt giữ thành công ông trùm lô đề Hoàng Thế Vinh và các chân rết.

Theo nguồn tin từ một thành viên ban chuyên án, trong ngày 26/3, thời điểm phá án, đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề do Hoàng Thế Vinh cầm đầu giao dịch số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được công an điều tra làm rõ.