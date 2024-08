Người đàn ông đổ xăng lên người và con gái rồi dọa đốt nhà, tự sát

Chiều 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, một ngày trước, cơ quan này phối hợp với Công an phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) kịp ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột, rồi đe dọa đốt nhà, tự sát.

Lực lượng công an tiếp cận và thuyết phục Nguyễn Văn Sơn (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước) đổ xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát.

Khi thấy công an, Sơn dùng dao cứa vào cổ, đòi tự sát nếu lực lượng làm nhiệm vụ đến gần. Thấy sự việc có thể nguy hiểm đến tính mạng Sơn, công an phường đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh.

Sau một thời gian tuyên truyền và thuyết phục, Sơn đồng ý buông dao. Lực lượng công an sau đó đã đưa Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận do buồn phiền chuyện gia đình, nên sau khi uống rượu, sử dụng ma túy khiến anh ta có những hành động như trên.