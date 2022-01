Người dân cầu cứu ai khi bị đòi nợ thuê tạt chất bẩn, "khủng bố"?

Những ngày gần Tết Nguyên đán, tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê tại TPHCM và nhiều địa phương khác lại nở rộ. Các đối tượng có các hành vi chủ yếu là uy hiếp tinh thần người nợ tiền qua tin nhắn, điện thoại, vu khống, bôi nhọ nhân phẩm cả người thân, người quen không liên quan đến khoản tiền nợ.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 17/1, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vay nợ từ hoạt động tín dụng đen vì khó khăn tài chính. Khi người vay không trả nợ đúng hẹn, các đối tượng đòi nợ thường dùng cách tạt chất bẩn, gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Trong hơn một năm qua, Công an thành phố đã ghi nhận 347 vụ ném chất bẩn, dùng sim rác gọi đe dọa liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Cảnh sát Hình sự trên toàn địa bàn đã phát hiện 120 vụ việc, khởi tố 45 vụ án và 65 bị can liên quan đến tín dụng đen và đòi nợ thuê. Công an cũng đã khởi tố 10 vụ án, 27 bị can cho vay nặng lãi.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM tại cuộc họp báo (Ảnh: Q.H.).

Trong thời gian giáp Tết Nguyên đán 2022, Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo Cảnh sát Hình sự, công an xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm này. Cụ thể, các lực lượng sẽ tham mưu chính quyền địa phương khảo sát các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để họ tiếp cận các khoản vay, quỹ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần rà soát, quản lý chặt các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tín dụng đen, thường xuyên cập nhật tình hình, hình thức hoạt động biến tướng của các băng nhóm đòi nợ thuê. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về tín dụng đen được người dân, dư luận quan tâm, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Trong trường hợp gặp tình huống bị khủng bố tinh thần, quấy rối, xúc phạm nhân phẩm, đại diện Công an TPHCM tư vấn, người dân có thể soạn đơn khiếu nại đến công ty tài chính để khiếu nại về biện pháp đôn đốc, đòi nợ. Đặc biệt trong trường hợp các đối tượng đòi nợ thuê làm ảnh hưởng đến những người không liên quan, không có nghĩa vụ trả nợ.

Mặt khác, người dân cũng có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan công an nếu công ty tài chính tiếp tục có hành vi sử dụng điện thoại, phương tiện truyền thông quấy rối, xúc phạm nhân phẩm và đe dọa tinh thần.