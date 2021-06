Nghịch tử sát hại mẹ vì tưởng là... robot

Dân trí Trong cơn phê ma túy, Trương Tín đã dùng dao sát hại mẹ, bà ngoại và dì ruột vì tưởng là robot.

Ngựa quen đường cũ

Bị cáo Trương Tín sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống mưu sinh vất vả, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ sống nên cả gia đình Tín di chuyển tới quận Bình Tân, TPHCM sinh sống với mong muốn có cuộc sống dư giả hơn.

Bố mẹ lo đi làm thuê, làm mướn để lo từng bữa ăn cho gia đình, vì vậy, Tín cũng phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp đấng sinh thành. Lăn lộn với đời khi còn nhỏ tuổi, nam thanh niên này bị bạn bè rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.

Bị cáo Trương Tín tại phiên tòa xét xử.

Năm 2011, anh ta bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi cai nghiện trở về nhà, "ngựa quen đường cũ" Tín tiếp tục sử dụng ma túy và lại phải đi vào trung tâm để cắt đứt cơn nghiện.

Sau nhiều lần ra, vào trại cai nghiện, năm 2018, nam thanh niên trở về địa phương với quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Tín làm thuê tại một địa điểm rửa xe tải với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Được một thời gian ngắn thì anh ta lại tái nghiện. Trong một lần sử dụng "cái chết trắng", Tín đã trở thành kẻ sát nhân.

Tối 2/5/2019, Tín gây ồn ào trong nhà nên bị mẹ và dì ruột mắng. Bực tức, anh ta lấy ma túy ra sử dụng rồi liên tục đập phá đồ đạc. Thấy vậy, cha Tín đến công an phường trình báo.

Ở nhà, Tín cầm hai con dao xông vào phòng người dì trên lầu. Bị mẹ ngăn lại nhưng anh ta vẫn lao vào chém chết dì, quay lại đoạt mạng mẹ, rồi xuống dưới nhà sát hại bà ngoại. Sau khi gây án, Tín vứt hung khí tại một công trường xây dựng gần nhà, đi uống cà phê với bạn thì bị công an bắt.

Bị tâm thần vì sử dụng ma túy

Cơ quan tố tụng xác định về y học: Trước khi gây án bị cáo sử dụng ma túy nhóm kích thích, trong khi gây án bị cáo bị ngộ độc cấp ma túy. Sau khi gây án cho đến nay, bị cáo bị rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn hợp cảm xúc và hành vi.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước và sau khi gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trong khi gây án, bị cáo bị mất năng khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cơ quan tố tụng xác định Trương Tín phát bệnh tâm thần do sử dụng ma túy. Do đó, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi bản thân gây ra.

Ngày kẻ thủ ác bị đưa ra xét xử có khá nhiều người dự khán. Đau xót thay, trong hàng ghế bị hại đều là những người thân của bị cáo. Suốt cả phiên tòa nghịch tử này không dám quay đầu lại nhìn cha ruột.

Khi được tòa xét hỏi anh ta khai thời điểm gây án thấy nhiều con robot hung dữ tấn công mình. Theo phản xạ tự nhiên nên anh ta giết những con vật kia để bảo vệ bản thân.

"Ngày vụ án xảy ra, bị cáo có sử dụng ma túy, trong lúc đó, mẹ bị cáo liên tục chửi mắng. Vì vậy, bị cáo ức chế, cũng như đang sử dụng ma túy không ý thức được hành vi của mình nên mới sát hại người thân", hung thủ sát hại 3 người thân khai báo.

Khi nghe kẻ sát nhân khai nhận tội ác của mình khiến nhiều người thân của bị cáo không thể cầm nước mắt, nhiều người khóc nấc thành tiếng.

Đến dự tòa, cha Tín nói không biết con bị tái nghiện vì hàng ngày vẫn đi làm rồi về nhà. Cho đến ngày xảy ra bi kịch ông mới hay con đã sử dụng ma túy. Ông không có ý kiến gì về việc xử lý trách nhiệm hình sự và dân sự đối với con trai.

Được nói lời sau cùng, Tín tỏ vẻ ăn năn hối hận xin cha và các dì tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tín đã phạm vào tội giết người thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, giết cha mẹ, ông bà, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định tử hình bị cáo Tín.

Bị phạt mức án cao nhất, nghịch tử lầm lũi bước lên xe tù trở về trại giam, bỏ lại phía sau hình bóng cha già cùng những người thân yêu nhất của bị cáo. Lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập mà Tín đã sát hại 3 người thân để rồi bản thân phải trả giá bằng mạng sống.

Hồng Lĩnh