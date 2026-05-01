Nghi vợ có tình cảm với bạn học cũ, người đàn ông cầm dao gây trọng án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (42 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/4, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo của Công an phường Tam Thanh về việc tại một quán bia trên địa bàn xảy ra vụ dùng dao gây thương tích, khiến 2 người phải đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Đào Ngọc Anh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Anh khai kết hôn với chị H.T.L.A. từ năm 2017. Đến đầu năm 2025, hai vợ chồng ly thân.

Cuối năm 2025, Ngọc Anh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh H.T.H. (bạn học của chị L.A.) nên nảy sinh ghen tuông.

Công an làm việc với Đào Ngọc Anh (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Khoảng 19h ngày 26/4, biết vợ đi uống bia cùng nhóm bạn, trong đó có anh H. nên Đào Ngọc Anh mang theo dao nhọn đến quán bia tìm anh này.

Gặp anh H., Ngọc Anh dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Trong lúc xảy ra sự việc, anh N.Đ.C. (bạn của anh H.T.H.) vào can ngăn cũng bị Đào Ngọc Anh dùng dao gây thương tích.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh về hành vi giết người. Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.