Nghi phạm sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên khai gì?

Ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên) về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ lời khai, vào khoảng 0h15 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh chị Trường, Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Do bị phát hiện, Tráng đã sử dụng dao bầu (loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại, là dao của gia đình Tráng), đâm nhiều phát vào người anh Trường, chị Hoa khiến đến cả hai tử vong.

Đinh Công Tráng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thi thể anh Trường được phát hiện chết trong phòng ngủ ở tầng một, trên người có nhiều vết thương. Còn chị Hoa bị đâm nhiều nhát, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Qua điều tra, công an xác định, đối tượng Đinh Công Tráng từng có 1 tiền án về tội Hiếp dâm; 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng. Đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Từ dấu vết hiện trường và lời khai người có liên quan, bước đầu, ban chuyên án xác định, nghi can gây án là nam giới khoảng 20-35 tuổi, cao 1,65-1,73 m. Nghi can đội mũ lưỡi trai, có thể đi giày nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh, đi tất cổ ngắn màu xám và mặc quần dài, áo tối màu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh