Nghi phạm cướp cửa hàng mỹ phẩm ở Bắc Ninh là sinh viên, nghiện tài xỉu

Theo thông tin từ Công an Bắc Ninh, khoảng 16h ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn xã Nội Duệ vào tối 18/1.

Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Kẻ gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Văn Quyết (19 tuổi, quê ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp).

Tại cơ quan điều tra, Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Quyết tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo đó, sau khi gây ra vụ cướp ở huyện Tiên Du, Quyết sử dụng số tiền cướp được chơi game và bị thua.

Sau đó, nam sinh này tiếp tục trộm 1 chiếc xe máy tại quán net rồi mang xe cất giấu và quay lại Hà Nội thực hiện thêm 3 vụ cướp tài sản khác.

Bước đầu đấu tranh, công an xác định Quyết nghiện game tài xỉu trên mạng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, mỗi khi thực hiện hành vi phạm tội, Quyết đều thay đổi trang phục, đeo khẩu trang và di chuyển liên tục giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Do đó, công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng.