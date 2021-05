Nghĩ công an bận bảo vệ bầu cử, đối tượng truy nã "tranh thủ" về thăm nhà

Dân trí Sau thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc, Vi Thị Thương "tranh thủ" về thăm nhà trong ngày bầu cử vì nghĩ công an đang bận. Khi Thương đang được "làm vía" thì bị công an bắt giữ.

Ngày 24/5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Vi Thị Thương (SN 1991, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng truy nã Vi Thị Thương bị bắt khi "tranh thủ" về thăm nhà trong ngày bầu cử.

Tháng 4/2018, Vi Thị Thương bị Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Suốt từ đó tới nay, công an đã nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng không có kết quả. Có thông tin cho thấy, biết bị truy nã nên Thương đã trốn sang Trung Quốc.

Đêm 23/5, nguồn tin trinh sát cho biết, đối tượng đang có mặt tại nhà cậu ruột ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu. Công an huyện yêu cầu công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập phối hợp tổ chức một tổ công tác vây bắt, đảm bảo an toàn.

Khoảng 22h30 ngày 23/5, khi Vi Thị Thương đang được người nhà "làm vía" thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vi Thị Thương khai nhận do thời gian trôi qua đã lâu, đối tượng nghĩ không ai còn nhớ tới việc mình đang bị truy nã. Hơn nữa, biết đây là thời gian công an đang căng mình bảo vệ bầu cử nên đối tượng "tranh thủ" về thăm nhà.

Hoàng Lam