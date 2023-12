Nghi can giết người bị bắt trên xe khách khi đang bỏ trốn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao nghi can Nguyễn Sĩ Hiếu cho Công an tỉnh Bình Dương di lý về địa phương.

Rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bình Dương về việc truy bắt Nguyễn Sĩ Hiếu, 28 tuổi, quê Nam Định, đang đi xe khách qua địa bàn hướng từ Đồng Nai ra Hà Nội.

Nghi can Hiếu liên quan đến vụ án giết người tại Bình Dương tối 23/12 (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự của Công an Bình Thuận sau đó đã chặn ô tô khách đi các tỉnh phía Bắc có khả nghi. Sau nhiều giờ chốt chặn, tổ công tác đã bắt giữ được Hiếu trên một ô tô khách.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tối 23/12 tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi gây án, Hiếu lẩn trốn ở nhiều nơi.

Khuya 25/12, Hiếu ra quốc lộ 1A bắt xe chạy trốn ra Bắc nhưng bất thành. Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo điều tra ban đầu, chị Lý Thị Kim Duyên (SN 2005, quê Sóc Trăng) và nghi can Hiếu có quan hệ tình cảm. Đầu tháng 12, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Duyên bỏ lên Bình Dương sống và có tình cảm với thanh niên khác.

Khoảng 21h ngày 23/12, Hiếu đến nhà trọ tìm Duyên. Khi thấy người yêu cũ đi làm về, Hiếu đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Hiếu đến lấy điện thoại của Duyên và bỏ trốn khỏi hiện trường. Duyên được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong.