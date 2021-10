Nghi án thắp hương cúng trước nhà "con nợ" vì đòi nợ không thành

Dân trí Một clip ghi lại cảnh người phụ nữ mang đồ đến cúng trước nhà một người dân trên địa bàn phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Trong clip thể hiện nội dung người phụ nữ được cho là không đòi được nợ nên đã thắp hương, gõ mõ, cúng bái trước nhà một "con nợ". Đoạn clip dài hơn 6 phút xuất hiện trên một số trang face book vào chiều ngày 6/10. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Chiều ngày 6/10, một lãnh đạo phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận có sự việc người phụ nữ thắp hương cúng trước nhà một người dân được đưa lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh người phụ nữ mang đồ đến thắp hương trước nhà người được cho là "con nợ". (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo nguồn tin, sự việc diễn ra vào trưa ngày 6/10. Người xuất hiện trong clip tên H. đến trước nhà người phụ nữ tên N.T.H. (ở phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa) để cúng. Hai người này có nợ nần với nhau.

"Đầu giờ chiều hôm nay (6/10), chúng tôi mới nhận thông tin sự việc trên nên đã báo công an tới giải quyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do không đòi được nợ nên chị này mới tới nhà cúng bái để đòi nợ. Còn thông tin cụ thể, chính xác phải chờ công an xác minh", vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Được biết, sự việc trên chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Bình Minh