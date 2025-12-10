Nghi án người đàn ông tự thiêu tại nhà riêng

Chiều 10/12, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông tử vong tại nhà riêng.

Nạn nhân là anh N.V.T. (SN 1985, trú tại làng Lúng, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Fanpage Như Xuân Online).

Trước đó, tối 9/12, người dân phát hiện căn nhà của anh T. bốc cháy dữ dội. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng thấy anh T. đã tử vong. Phía bên ngoài căn nhà, một ô tô con cũng bị thiêu rụi.

“Nghi vấn ban đầu được xác định nạn nhân tự thiêu tại nhà riêng. Vụ việc đang được lực lượng của Công an tỉnh vào cuộc điều tra”, nguồn tin cho hay.