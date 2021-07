Ném bom xăng vào nhà cán bộ công an để dằn mặt

Dân trí Cho rằng một cán bộ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) giải quyết đơn thư chưa thỏa đáng, Lê Văn Hoàn đã thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ này để dằn mặt.

Sáng 15/7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ 3 đối tượng liên quan tới hành vi ném bom xăng vào nhà cán bộ Công an huyện Đức Thọ.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ), Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh), đều thuộc huyện Đức Thọ).

Lê Văn Hoàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của bà N.T.T. (trú tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) với nội dung vào khoảng 4h10 phút ngày 3/7, gia đình phát hiện tại nhà có 3 điểm cháy. Quá trình dập lửa, gia đình bà phát hiện có 2 chai thủy tinh và nhiều mảnh vỡ thủy tinh tại khu vực cháy và mùi xăng nồng nặc.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Thọ vào cuộc điều tra và xác định Hoàn, Lực và Thành liên quan đến vụ việc nên triệu tập, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Do mâu thuẫn về việc đơn tố cáo của mình không được Cơ quan Công an huyện Đức Thọ giải quyết theo ý muốn nên Lê Văn Hoàn có tư thù với anh N.V.T. - cán bộ Công an huyện Đức Thọ.

Không chỉ nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa đối với anh T., vào tháng 6/2021, Hoàn nhờ Nguyễn Trọng Tuân (SN 1989, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) để đánh anh T. nhưng Tuân không đồng ý.

Sau đó, Hoàn thuê Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành đánh anh T. nhưng không thành công nên các đối tượng chuyển sang phương án dằn mặt anh T. bằng việc ném bom xăng vào nhà nạn nhân.

Đối tượng Phan Đăng Thành và Lưu Đình Lực (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trưa ngày 30/6, Hoàn gọi điện cho Lực đến lấy 500.000 đồng để mua xăng. Đến khoảng 3h30 ngày 3/7, Thành trực tiếp chế tạo bom xăng bằng cách đổ xăng vào 3 chai thủy tinh rồi dùng vải nút lại, để một phần vải thừa ra ngoài để tạo ngòi dẫn cháy.

Ngay sau đó, Lực chở Thành đến ném vào nhà anh N.V.T. Khi lửa bốc cháy, cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến ngày 5/7, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành biết hành vi của mình bị lực lượng công an phát hiện nên đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú và khai nhận hành vi ném bom xăng của mình.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoàn về tội "đe dọa giết người"; tiếp tục điều tra làm rõ đối với 2 đối tượng Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp