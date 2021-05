Nặng nợ vì lô đề, nam sinh viên thành kẻ sát nhân

Đắm chìm trong lô đề khiến lãi mẹ đẻ lãi con, một nam sinh viên đã “lập mưu” lừa chủ nợ của mình tới phòng trọ rồi ra tay sát hại hòng “xóa nợ”.

Giết người vì vay nặng lãi?

Vụ việc xảy ra vào tối 17/8/2012 tại phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân là anh D.V.C (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) hành nghề bằng việc mở quán cho sinh viên vay tiền và thuê xe máy). Hung thủ là đối tượng Phạm Khánh Vũ (20 tuổi, quê Hà Tĩnh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên).

Khu nhà trọ xảy ra án mạng

Người yêu của đối tượng Vũ cho hay, khoảng 1 tháng trước đó, Vũ có vay “nóng” tiền của anh C. Sau đó, Vũ phải cầm cố xe máy của mình cho chủ nợ và viết giấy tờ vay nợ. Tổng cộng cả tiền lãi từ vay “nóng” và tiền lãi từ việc cầm cố xe, trong một ngày Vũ phải trả chủ nợ số lãi 384.000 đồng.

Cũng theo cô gái này, tính ra trên thực tế Vũ chỉ vay anh C 70 triệu đồng, nhưng sau đó “lãi mẹ đẻ lãi con” khiến tổng nợ lên tới 170 triệu đồng. Và để vừa trang trải nợ nần, vừa có thêm tiền ăn chơi, Vũ nghĩ ra cách báo “khống” số nợ về gia đình khi lập giấy vay nợ “ảo” con số lên tới 320 triệu đồng. Ông Phạm Văn Bảy (bố của Vũ) xác nhận việc này. Ông cho biết: “Đã có lần, anh C gọi cho tôi và đòi số tiền 320 triệu đồng cả tiền gốc và tiền lãi nóng mà Vũ nợ”.

Theo lời kể của người yêu Vũ và những người bạn học cùng đối tượng này thì Vũ lún sâu vào nợ nần là do ham đánh lô đề với tham vọng đánh nhiều, ăn lớn để có tiền trả nợ. Và những con số đỏ đen, may rủi không những không thể giúp Vũ có tiền trả nợ, mà ngược lại đều lần lượt đội nón ra đi. Số tiền lãi nóng từ việc đi vay ngày một lớn. Nhiều lần chủ nợ đòi thì Vũ xin khất, bảo là chờ mẹ gửi tiền ra.

Đi “săn” con nợ, gặp... tử thần

“Sáng 17/8/2012, gia đình anh C mời Vũ và em qua nhà ăn cơm. Sau bữa cơm, vợ anh C đã nhắc Vũ về món nợ. Chắc là bức xúc vì bị giục nợ nhiều quá, lại không có lối thoát nên Vũ đã ra tay giết hại anh C”, người yêu của Vũ phỏng đoán.

20h30 hôm xảy ra vụ án, người nhà anh C không thấy anh về quán nên đã tìm đến khu nhà trọ mà Vũ đang sinh sống. Tuy nhiên, Vũ nói không biết anh C ở đâu. Đến khoảng 22h, do đã quá sốt ruột và thấy Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn, người nhà anh C đã đưa sinh viên này đến Công an phường Tân Thịnh. Sau 1 tiếng đồng hồ bị tra hỏi, Vũ đã khai rằng hắn vừa sát hại anh C tại phòng trọ của mình. Điều tra ban đầu cho thấy, Vũ đã thắt cổ nạn nhân đến chết.

Tại hiện trường vụ án, xác anh C nằm ở cửa phòng vệ sinh. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, co 2 chân, mặt hơi quay vào tường, 2 tay bị trói bằng một sợi dây điện màu trắng. Anh C là người Hà Nội nhưng đến Thái Nguyên mở quán cho sinh viên vay tiền và thuê xe máy.

Trên địa bàn phường Tân Thịnh có không ít tiệm cầm đồ nhận cầm thẻ sinh viên với giá 2-3 triệu đồng/thẻ, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Khách có thể trả vào cuối tháng, hoặc trả bất kỳ khi nào khách muốn lấy đồ. Dù lãi suất “cắt cổ” như vậy nhưng nhiều tiệm còn trưng biển ghi hai chữ “Ưu đãi”... Với các sinh viên con nhà giàu, chủ tiệm cầm đồ có thể “vượt khung” cho vay cả trăm triệu đồng vẫn với mức lãi suất như trên.

Ông Đoàn Quốc Trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (phường Tân Thịnh) cho hay, toàn khu phố hiện có trên 20 cửa hiệu cầm đồ. Từ khi các cửa hiệu cầm đồ mọc lên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ lộn xộn, xô xát.

Theo Huy Hoàng - Nguyễn Huyên