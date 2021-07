Nam thanh niên "yêu" bạn gái nhí trên sân thượng chung cư

Dân trí Được bạn gái nhí hẹn đi chơi, Thành chở người yêu tới một chung cư tại quận Tân Phú rồi cùng nhau đi lên sân thượng. Tại đây, Thành đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu M.

Ngày 3/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Tấn Thành (SN 2000, tại An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết luận điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu L.Ph.H. M. (sinh ngày 29/11/2007).

Ngày 10/3/2020, cháu M. nhắn tin kêu Thành tới nhà đón mình đi chơi thì nam thanh niên này đồng ý. Tới điểm hẹn, Thành chở người yêu tới một chung cư tại quận Tân Phú rồi cùng nhau đi lên sân thượng. Tại đây, Thành đã thực hiện hành vi giao cấu với M.

Sau đó, tại phòng của mình, Thành nhiều thực hiện hành đồi bại với cháu M.

Khi M. mua thuốc tránh thai uống thì bố phát hiện. Bị bố truy hỏi, M. khai đã nhiều lần "làm chuyện người lớn" với bạn trai. Ngay lập tức, người đàn ông này tới công an tố cáo Thành hiếp dâm con gái mình.

Làm việc với cơ quan chức năng, M. còn khai quan hệ tình dục với với thanh niên có nick "An Bình" tại rạp chiếu phim và "Quang Dương" tại khách sạn.

Tuy nhiên, với 2 đối tượng liên mà M. khai, không có chứng cứ nên Công an TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông xác minh, nhưng chưa xác định được, khi nào xác định được 2 đối tượng này, sẽ điều tra và xử lý sau.

Xuân Duy