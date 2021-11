Nam thanh niên say rượu chửi bới bố mẹ, cầm dao rượt đuổi công an

Dân trí Sau khi uống rượu say, đối tượng về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới bố mẹ. Khi lực lượng công an đến làm việc thì đối tượng này lấy dao, kéo đe dọa và đuổi lực lượng công an.

Sáng 3/11, công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ khởi tố Trần Kim Cương (21 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng Trần Kim Cương (Ảnh: Công an huyện Núi Thành cung cấp). Theo thông tin điều tra, vào tối 30/10, sau khi uống rượu say, Cương chạy xe máy về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ. Nhận tin báo, Công an xã Tam Tiến cử Thượng úy Bùi Ngọc Bình và một dân quân đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi biết lực lượng công an đến, Cương chạy lên tầng hai tiếp tục la hét, chửi bới. Khi được thượng úy Bình mời vào bàn làm việc thì Cương xuống nhà lấy dao, kéo chạy lên đe dọa. Nhận thấy Cương cầm hung khí chống đối, Thượng úy Bình và anh dân quân đã lùi ra trước nhà. Tuy nhiên, Cương vẫn tiếp cầm dao rượt đuổi khoảng 200 m nhưng không thấy ai. Chưa dừng lại, đối tượng Cương chạy về nhà lấy xe máy, cầm theo dao và kéo tiếp tục đi tìm Thượng úy Bình và dân quân làm nhiệm vụ. Trước sự hung hăng của Cương, Thượng úy Bình buộc phải đề nghị tăng cường lực dân quân đến hỗ trợ. Sau đó, các lực lượng đã phối hợp, tổ chức áp sát khống chế và tước hung khí trên tay Cương. Hiện vụ việc đang được công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ. Công Bính