Nam thanh niên mua gần 2kg ma túy cất ở phòng trọ

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã triệt phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, khoảng 23h ngày 12/6, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tiến Hưng bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Điểu Văn Minh (SN 2001, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Khu vực Minh thuê trọ tại xã Tiến Hưng là địa bàn giáp ranh với huyện Đồng Phú.

Công an thu giữ gần 1,9kg ma túy tổng hợp (Ảnh: V.T.).

Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang Minh có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an đã thu giữ 2 bịch nylon chứa gần 5.000 viên nén, 5 bọc nylon chứa chất bột, nước và tinh thể màu trắng. Minh khai nhận đó là ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Tiếp tục khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ thêm gần 200 viên nén, 25 bọc nylon chứa chất bột, nước và tinh thể màu trắng. Minh khai nhận là ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ma túy đá).

Điểu Văn Minh (Ảnh: V.T.).

Tổng trọng lượng số ma túy cơ quan công an phát hiện thu giữ được là gần 1,9kg. Tại cơ quan công an, Điểu Văn Minh khai nhận số ma túy trên do anh ta mua với giá 130 triệu đồng. Sau đó, Minh mang về phòng trọ cất giữ để bán lại kiếm lời.

Công an TP Đồng Xoài đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.