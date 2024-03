Nam thanh niên giả danh facebook người nổi tiếng để lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới tiến hành khởi tố Nguyễn Quang Linh (23 tuổi, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an Lạng Sơn, vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin trình báo của một nạn nhân ở tỉnh Tiền Giang về việc trong khi lên mạng facebook để vay tiền online bị chiếm đoạt số tiền đặt cọc 150 triệu đồng.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Lạng Sơn đã phát hiện và đấu tranh làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quang Linh.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 6/2021, Linh bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Bùi Xuân Huấn (một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội) làm dịch vụ cho vay tiền online.

Nguyễn Quang Linh tại công an (Ảnh: Nguyệt My Công an Lạng Sơn).

Thông qua các hội, nhóm mua bán tài khoản mạng xã hội, Linh mua các tài khoản facebook có tên như: "Huấn Hoa Hồng", "Huấn Linh", "Bùi Xuân Huấn"… và đăng tải các hình ảnh bảng tính lãi suất, bảng tính tiền phải trả hàng tháng, bản hợp đồng cho vay tiền nhằm mời chào và lấy lòng tin của người vay tiền.

Khi có người hỏi vay tiền trên trang facebook, Linh yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và số tiền cần vay.

Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, Linh sẽ chỉnh sửa hợp đồng vay tiền và chụp ảnh gửi cho khách.

Khi khách hàng đồng ý vay tiền, Linh sẽ yêu cầu chuyển tiền cọc trước từ 900.000 đến 2.000.000 đồng hoặc chuyển số tiền để chứng minh thu nhập từ 3.000.000 đồng trở lên tùy vào số tiền muốn vay.

Sau khi nhận tiền cọc hoặc chứng minh thu nhập Linh tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng thêm các khoản phí khác như: tiền phí xác thực tài khoản, tiền chứng minh khả năng chi trả, mục đích nhằm chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân.

Sau đó Linh đã mượn số tài khoản của nhiều người ở các ngân hàng khác nhau để nhận số tiền do các nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Công an Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.