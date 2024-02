Nam thanh niên dùng kéo đâm 2 mẹ con người yêu rồi phóng hỏa đốt nhà

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Công an huyện Can Lộc đang tạm giữ hình sự Bùi Hoàng Nam (31 tuổi) để điều tra hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/2, Nam đi xe máy đến nhà bạn gái N.T.L. (26 tuổi, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) để nói chuyện tình cảm. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhà của nạn nhân bị Nam phóng hỏa dẫn tới hư hỏng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong lúc cãi vã, Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào bạn gái và mẹ chị này. Trước khi rời khỏi hiện trường, anh ta còn phóng hỏa đốt nhà người yêu.

Phát hiện sự việc, hàng xóm qua dập lửa. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Trưa cùng ngày 24/2, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.