Nam thanh niên đâm trọng thương người khác chỉ vì một cái nhìn

Dân trí Thấy một người đàn ông đứng trước nhà nhìn mình, Thảo bực tức lời qua tiếng lại. Sau đó, Thảo vào nhà lấy dao đâm người này nhiều nhát dẫn đến thương tật 12%.

Chiều ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Minh Thảo (26 tuổi) ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên về hành vi cố ý gây thương tích.

Lực lượng công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Thảo (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 16/5/2021 anh T.T.H. (31 tuổi) đi nhậu về tới trước nhà Thảo thì đứng chờ bạn. Lúc này thấy anh H. nhìn mình, Thảo hỏi "làm gì nhìn dữ vậy" thì hai bên xảy ra cự cãi.

Tức giận, Thảo vào nhà lấy một con dao ra đâm anh H. nhiều nhát. Mọi người liền chạy đến can ngăn và đưa anh H. đi cấp cứu.

Kết luận giám định pháp y, anh H. bị thương tật cơ thể tỷ lệ 12%.

Nguyễn Hành