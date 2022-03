Nam thanh niên cướp tài sản ở Hà Nội rồi lên Bắc Kạn thăm bạn tù

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao Triệu Kim Nam (sinh năm 1998, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cho Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, vào đêm 13/3/2022, Công an Bắc Kạn nhận được thông tin của Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Bắc Kạn, Công an huyện Ngân Sơn tổ chức truy bắt đối tượng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nhận diện đối tượng, tuy nhiên sau hơn một giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Triệu Kim Nam tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Theo cơ quan công an, Nam là thủ phạm gây ra vụ án cướp tài sản ngày 12/3/2022, tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đối tượng Triệu Kim Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng cho biết, đối tượng Nam vừa ra tù, quá trình gây án đối tượng rất manh động. Cụ thể, đối tượng đã dùng dao để cướp tài sản, đâm bị thương một người phụ nữ rồi cướp 20 triệu đồng. Trong lúc gây án, Nam và người phụ nữ đã giằng co, vật lộn, Nam bị người phụ nữ dùng dao đâm bị thương ở chân và tay, sau đó Nam bỏ chạy và đến phòng khám tư nhân để khâu vết thương. Nam dùng số tiền cướp được để trả tiền điều trị vết thương và trả nợ.

Chiều ngày 13/3, Nam liên lạc với một người bạn trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (quen biết khi đang chấp hành án) hẹn đến nhà chơi rồi dặn bạn ra ngã ba thị trấn Nà Phặc đón. Sau khi đi từ Hà Nội lên thành phố Bắc Kạn, Nam thuê một chiếc taxi để di chuyển đến điểm hẹn.

Đến khoảng 21h45 ngày 13/3, khi Nam đến thị trấn Nà Phặc thì bị tổ công tác của Công an thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn bắt giữ. Lực lượng chức năng tạm giữ trên người đối tượng số tiền gần 1,9 triệu đồng (là vật chứng vụ án), một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 và một số đồ vật, tài sản khác.

Hiện Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao đối tượng Triệu Kim Nam cùng vật chứng cho Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.