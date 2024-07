Nam thanh niên bị nhóm cướp đánh bất tỉnh khi dừng đèn đỏ

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Hồ Thanh Tâm (20 tuổi, trú xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc An (21 tuổi, trú phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó khoảng 22h ngày 17/7, trên đường đi làm về dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Kỳ Lý, thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, anh H.T. bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng không rõ lai lịch đi trên một xe máy tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại chỗ, cướp một điện thoại di động cùng số tiền hơn 2 triệu đồng.

Nhóm đối tượng tấn công, cướp tài sản của anh H.T. (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản, tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh; Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Phú Ninh và các lực lượng Công an cơ sở tổ chức tổng rà soát, kiểm diện hàng chục đối tượng hình sự nổi lên trên địa bàn.

Đến ngày 21/7, cảnh sát đã làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản của anh H.T. của các đối tượng trên và thu hồi điện thoại bị cướp.

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc An và Nguyễn Tiến Dũng về hành vi cướp tài sản, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.