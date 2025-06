Nam thanh niên bị đánh hội đồng, dọa chém và kéo lên xe máy trong đêm

Ngày 8/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 27 giây ghi lại việc một thanh niên bị tấn công, đe dọa bằng mã tấu.

Trong clip, nhóm người bịt khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, đi trên 3 xe máy đã tháo biển kiểm soát đến khu vực giống cây xăng.

Nhóm người có hành vi tấn công, đe dọa, ép một thanh niên lên xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Tại đây, những người này lao vào dùng tay, chân đấm đá một thanh niên đang ngồi. Một người dùng mã tấu lao vào thanh niên kể trên nhưng được những người khác can ngăn.

Nam thanh niên bị tấn công chỉ biết ngồi chịu đòn, không dám phản kháng.

Sau khi hành hung, nhóm người trên đã ép nạn nhân lên một xe máy và rời hiện trường.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra tại một cây xăng bên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An vào tối 7/6, được người đi đường quay lại.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của nhóm người kể trên, đồng thời đề nghị công an xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 9/6, đại diện lãnh đạo UBND phường Quán Bàu cho biết, vụ việc đang được phía công an làm rõ.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã thụ lý vụ việc. Bước đầu, công an xác minh được danh tính nhóm đối tượng kể trên.