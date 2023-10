Chiều 22/10, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tiếp tục làm rõ việc một tiệm vàng trên địa bàn bị cướp. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Đạt (SN 2005, trú thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ).

Đối tượng Đạt bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Đạt chính là kẻ vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Thanh An, giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy. Sau gần 9 giờ truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng, thu giữ tang vật gồm 10 chỉ vàng, tổng giá trị khoảng 58 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Đạt khai là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng tại thành phố Đà Nẵng. Đạt có tham gia chơi chứng khoán, thua lỗ dẫn đến quẫn bách về tài chính.

Do đó, đối tượng đã bắt xe từ Đà Nẵng về quê tại Quảng Trị để thực hiện hành vi cướp giật.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại vụ việc cướp tiệm vàng.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 12h30 ngày 21/10, một nam thanh niên mặc áo đen trùm kín đầu, bịt khẩu trang đến tiệm vàng Hoàng Sự, ở chợ Ngã Tư Sòng, thuộc xã Thanh An (huyện Cam Lộ).

Thanh niên này sau khi giả vờ hỏi mua đã cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy. Chủ tiệm vàng vừa hô hoán vừa đuổi theo nhưng không giữ được đối tượng cướp giật, nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Đạt chính là đối tượng mặc áo đen trùm kín đầu, bịt khẩu trang đến tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp vàng bỏ chạy (Ảnh: cắt từ clip).

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng cướp tiệm vàng là Lê Hữu Đạt và tiến hành bắt giữ.

Theo cơ quan công an, sau khi cướp được vàng, Đạt về nhà một người thân để tắm rửa rồi mới trở về nhà riêng, tỏ ra như chưa có chuyện xảy ra.