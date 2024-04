Nam sinh 15 tuổi ở Hải Phòng sát hại bạn gái, chôn xác trong vườn

Sáng 20/4, một lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin trên và cho biết, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn, nên nghi phạm đánh nạn nhân "lỡ tay", gây ra cái chết cho thiếu nữ 15 tuổi.

Cơ quan chức năng khai quật, phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng (Ảnh: Kiều Minh).

Sau đó, nghi phạm đã chôn xác nạn nhân trong vườn.

Nạn nhân là thiếu nữ N.T.D. (15 tuổi), còn nghi phạm là L.T.P. (15 tuổi), cùng ở xã An Hồng.

Trước đó, cháu D. rời khỏi nhà không rõ đi đâu. Do không liên lạc được nên gia đình đã trình báo công an. Qua xác minh, công an xác định D. đến nhà bạn trai là P. chơi.

Làm việc với cơ quan công an, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường của P. Ngoài ra, phía sau khu vườn nhà bà ngoại của P. (P. ở cùng bà ngoại) có một khu đất cao lên bất thường.

Ngày 19/4, P. khai với cơ quan công an, do mâu thuẫn nên đã đánh D. tử vong. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã khai quật nơi chôn và tìm thấy thi thể cháu D.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.