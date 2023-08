Nam bảo vệ bị đâm chết trong nhà trọ ở TPHCM

Ngày 30/8, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ án mạng khiến người đàn ông tên P. (57 tuổi, quê Nghệ An) tử vong.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: T.T.).

Tối 29/8, người dân sống tại khu nhà trọ trong hẻm An Dương Vương, quận 8, nghe tiếng la lối tại một căn phòng. Sau đó, họ thấy ông P. bị thương, tay ôm ngực đi ra khỏi nhà trọ rồi ngục xuống tử vong.

Lúc này, người dân thấy một người đàn ông khác cầm dao chạy ra khỏi nhà trọ nên trình báo công an. Theo một số người dân, nạn nhân và nghi phạm cùng làm bảo vệ.

Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, đưa nghi can về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân.