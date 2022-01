Mua ô tô qua mạng, hai thanh niên bị lừa 2,7 tỷ đồng

Sáng 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Linh (SN 1994) trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Hoàng Nhật Linh, làm nghề sửa chữa, mua bán ô tô cũ tại TPHCM. Khoảng tháng 4/2021, thông qua các hội, nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội, Hoàng Nhật Linh kết bạn với anh Nguyễn Duy Hân (SN 1991) và anh Nguyễn Duy Trình (SN 1990), cả hai đều làm nghề sửa chữa ô tô tại Hà Tĩnh. Sau đó, Linh gửi hình ảnh các xe ô tô chào bán cho anh Hân và anh Trình.

Linh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Khoảng đầu tháng 12/2021, anh Hân và anh Trình vào TPHCM gặp Linh để xem xe và trao đổi mua bán xe. Tại đây, anh Trình và anh Hân mua của Linh 4 xe ô tô cũ.

Do Linh tham gia đánh bạc trên ứng dụng đánh bạc trực tuyến và bị thua lỗ, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Trình và anh Hân. Linh đăng nhập tài khoản facebook "Hoang Linh", rồi tiếp tục gửi hình ảnh, thông tin xe cho anh Trình, anh Hân để chào bán và cam kết xe đảm bảo chất lượng, không vướng mắc các thủ tục pháp lý.

Do tin tưởng nên anh Trình và anh Hân không trực tiếp xem xe nữa, mà chỉ căn cứ hình ảnh, thông tin do Linh gửi, sau đó thống nhất mua xe. Linh cam kết trong vòng khoảng 3 ngày sẽ hoàn thiện thủ tục mua bán và giao xe.

Sau khi nhận được tiền mua xe, Linh sử dụng để đánh bạc trực tuyến và trả nợ, không có xe để giao và tìm mọi cách kéo dài thời gian. Biết mình bị lừa, nên các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an xác định, từ ngày 8/12/2021 đến ngày 20/12/2021, Hoàng Nhật Linh đã lừa bán 12 xe ô tô cũ các loại cho anh Nguyễn Duy Trình và anh Nguyễn Duy Hân, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.