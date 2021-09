Mua bán ma túy, nguyên cán bộ công an ở Hải Phòng bị khởi tố

Dân trí Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố, tạm giam nguyên cán bộ công an quận Lê Chân để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố, bắt giam nguyên cán bộ Công an quận Lê Chân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh minh họa). Trước đó, vào 0h30 ngày 1/9, Công an quận Hồng Bàng qua việc tổ chức kiểm tra đã bắt giữ Hoàng Xuân Vũ (SN 1991, ở quận Lê Chân) và Lê Danh Hoàng (SN 1997, ở quận Ngô Quyền) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều ma túy tổng hợp dạng viên, dạng tinh thể (katamine) được cất giấu trong các túi nhỏ. Đồng thời tạm giữ một xe ô tô Honda City BKS 15A-530.60 cùng một số đồ vật tài sản khác của Hoàng Xuân Vũ, Lê Danh Hoàng. Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hải Long (SN 1988, ở Hai Bà Trưng, Cát Dài, quận Lê Chân) - cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân chính là đối tượng đã chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua số ma túy trên. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Long để phục vụ công tác điều tra. Ngày 7/9, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân. Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định. An Nhiên