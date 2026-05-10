Một phút sa ngã, nam thanh niên trả giá 3 năm tù vì ma túy

Tòa án nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 2002, trú tại phường Uông Bí) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 20/12/2025, tại nhà riêng ở phường Uông Bí, Nguyễn Văn Vũ bị cơ quan công an bắt quả tang đang tàng trữ 0,248 gam Ketamine để sử dụng.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa (Ảnh: Lê Hồng Sơn).

Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ khai đã nhiều lần mua ma túy về dùng. Kết luận giám định xác định tang vật thu giữ là ma túy. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy bị cáo dương tính với chất ma túy.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vũ 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng cảnh báo, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn đẩy nhiều người vào vòng lao lý. Chỉ một phút sa ngã, người vi phạm có thể phải trả giá bằng nhiều năm tù giam và tương lai dang dở.