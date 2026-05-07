Trả hồ sơ để làm rõ bệnh án tâm thần của kẻ đâm tử vong Thiếu tá công an

Ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, Ty ở nhà mẹ đẻ cùng vợ chồng anh ruột là N.V.B. và chị dâu là T.T.K. tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Thời điểm này, vợ chồng anh B. nói chuyện với mẹ về việc mua ti vi mới để xem. Ty cho rằng vợ chồng anh B. mua ti vi để xem riêng nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, vợ chồng anh B. chở con đi chơi. Do quên tiền, chị K. chạy về nhà lấy. Khi chị này về nhà đã bị Ty dùng dao đâm 4 nhát vào vùng ngực, bụng...

Bị đâm, chị K. chạy ra đường hô hoán, cầu cứu còn Ty cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Người phụ nữ này sau đó đã tố giác hành vi của Ty đến cơ quan công an.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại phiên xét xử (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngày 8/9/2025, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc phân công tổ công tác gồm 5 người, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 9h cùng ngày, Thiếu tá Cánh và một đồng nghiệp phát hiện Ty đi bộ trên đường gần nhà. Khi thấy công an Ty bỏ chạy nên tổ công tác đuổi theo.

Đến khu vực rừng keo lá tràm thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc bị mất dấu đối tượng nên Thiếu tá Cánh cùng các đồng đội thống nhất chia nhau ra để tìm. Phát hiện đối tượng Thiếu tá Cánh chạy đến dùng tay kẹp cổ Ty giữ lại.

Quá trình giữ đối tượng, Thiếu tá Cánh bị Ty dùng dao đâm 2 nhát vào ngực. Thiếu tá Cánh ôm ghì Ty ngã rồi giằng co để giật lấy dao nhưng tiếp tục bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người. Gây án xong, Ty đến một quán giải khát ngồi uống nước.

Phát hiện Thiếu tá Cánh bị tấn công tử vong, lực lượng công an đã truy tìm Nguyễn Văn Ty, phát hiện đối tượng đang ở trong nhà, công an đã yêu cầu Ty ra làm việc nhưng đối tượng đóng kín cửa, cố thủ. Lực lượng công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đưa đối tượng Ty về trụ sở.

Theo kết luận giám định, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh tử vong vì mất máu cấp do thủng tim.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi đã sát hại Thiếu tá Cánh khi chiến sĩ này đang thực thi nhiệm vụ.

Trong khi đó, người thân của bị cáo Ty cho rằng, Ty từng được đưa đến bệnh viện ở Gia Lai để điều trị tâm thần.

Do đây là tình tiết mới phát sinh, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ các nội dung liên quan bệnh án tâm thần của bị cáo Nguyễn Văn Ty.