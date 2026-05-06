Hậu “Pháo” sắp hầu tòa phúc thẩm vụ sân bay Nha Trang

Dự kiến ngày 12/5 tới đây, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) cùng 4 bị cáo khác sẽ hầu tòa phúc thẩm trong vụ án sai phạm liên quan dự án sân bay Nha Trang cũ, theo quyết định của Tòa án Quân sự Trung ương.

Phiên tòa do Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa. Đại diện VKS Quân sự Trung ương tham gia phiên xét xử gồm Đại tá Nguyễn Tiến Đông và Thượng tá Nguyễn Quốc Viên.

Trước đó, hồi tháng 1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa. HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp với mức án 30 năm tù trong bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án.

Sau khi đối trừ số tiền đã nộp khắc phục hậu quả, bị cáo còn phải nộp hơn 6.800 tỷ đồng. HĐXX cũng quyết định tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản liên quan đến Nguyễn Văn Hậu cùng các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù;

Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Phương Nguyên).

Cùng tội danh trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) 2 năm 6 tháng tù.

Sau bản án sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á).

Đáng chú ý, có 414 bị hại trong vụ án đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2015-2024, nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội.

Những người bị cáo buộc liên quan vụ án gồm các cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Cơ quan tố tụng xác định, dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất, các bị cáo vẫn thực hiện việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa trái quy định, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với địa phương.

Trong đó, gần 63ha đất quốc phòng bị bàn giao trái quy định cho Công ty Phúc Sơn, gây thiệt hại cho Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Văn Hậu biết rõ khu đất sân bay Nha Trang chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa được thu hồi hay giao đất, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và Công ty Phúc Sơn chưa được công nhận là chủ đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng chưa được phép huy động vốn hoặc chuyển nhượng đất nền cho người dân.

Dù vậy, Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên quảng bá dự án như đã hoàn thiện pháp lý, tổ chức bán hàng và ký 938 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 khách hàng, thu hơn 7.032 tỷ đồng.

Hai bị cáo Trần Hữu Định và Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Văn Hậu hợp thức hồ sơ để bán đất trái quy định. Theo cáo trạng, các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng, giúp bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.