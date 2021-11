Một phụ nữ bị bắt khi đang "ém" 18.000 viên ma túy tổng hợp

Dân trí Đối tượng ở bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sáng 12/11, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111M, bắt một đối tượng cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đêm 11/11, lực lượng ban chuyên án 111M bắt gọn đối tượng Bảng khi đang tàng trữ ma túy (Ảnh: L.P).

Theo đó, khoảng 20h ngày 11/11, tại khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén, Công an xã Hữu Kiệm, Đội phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đã bắt giữ thành công Kha Thị Bảng (SN 1985) trú bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Đối tượng Bảng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: L.P).

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi, điều tra trong 2 tháng gần đây.

Để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công chuyên án, sáng 12/11, ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn - đã trực tiếp khen thưởng và trao số tiền 5 triệu đồng.

Ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn trao thưởng cho ban chuyên án (Ảnh: L.P).

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án.

Nguyễn Duy