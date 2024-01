Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế (SN 1972), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Lữ Thị Quế bị bắt sau 8 năm lẩn trốn (Ảnh: Phan Tuyết).

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định khoảng tháng 5/2016, Lữ Thị Quế tiếp cận cháu L.T.L. (SN 2002, trú tại xã Lượng Minh).

Lợi dụng cháu L. có hoàn cảnh khó khăn, Quế đã dụ dỗ, lôi kéo cháu L. đi sang biên giới rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài với số tiền gần 300 triệu đồng.

Xong việc, Quế được hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 27/12/2023, Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Thị Quế về hành vi mua bán trẻ em.

Chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục đấu tranh.