Máy quan trắc môi trường "nói dối" chỉ số ô nhiễm: Sai phạm trên toàn quốc

Chiều 31/3, Bộ Công an thông tin thêm về 3 chuyên án bóc gỡ những sai phạm liên quan đến quan trắc môi trường tại nhiều địa phương.

Theo đó, 3 chuyên án được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập, đấu tranh.

Kết quả, lực lượng chức năng đã làm rõ các vi phạm trong lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục, do một số doanh nghiệp lắp đặt trên phạm vi toàn quốc.

Các đơn vị liên quan gồm Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan, Công ty Cổ phần tập đoàn Seiki, Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An và Công ty TNHH Minh Thành Group.

Kết quả điều tra bước đầu xác định 168/306 trạm được kiểm tra có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường, chiếm hơn 54,9%.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, gồm: Xâm nhập trái phép mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Vi phạm quy định về đấu thầu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số các bị can có nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị như ông Hoàng Văn Thức, nguyên Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Trần Thị Minh Hương, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; ông Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ hai thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa kết quả quan trắc. Thứ nhất là chỉnh sửa từ xa bằng phần mềm thông qua kết nối internet. Thứ hai là can thiệp trực tiếp bằng thủ đoạn vật lý, thủ công vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật và rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.