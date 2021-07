Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên đốt quần áo làm cháy 4 căn nhà

Dân trí Mâu thuẫn gia đình, Tín uống rượu say và lấy quần áo ra đốt làm cháy nhà của mình và 3 căn nhà liền kề.

Ngày 12/7, Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tín (36 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi phóng hỏa làm cháy 4 căn nhà.

Công an lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Tín (Ảnh công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên uống rượu say, không kiểm soát được hành vi và đã tự đốt quần áo của mình trên gác dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Được biết, Tín có tiền sử ngáo đá và 2 tiền sử về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 3h15 ngày 11/7, một căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 4, quận 3) bốc cháy dữ dội rồi lan sang 3 căn liền kề. Các căn nhà xảy ra cháy đều có diện tích nhỏ, gác gỗ khiến lửa cháy mạnh, lan nhanh.

Tín đốt quần áo làm cháy nhà của mình và 3 căn liền kề.

Gần 1 tiếng sau, đám cháy được lực lượng chữa cháy khống chế. Hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn 3 căn nhà và một căn nhà bị cháy sém.

Theo Công an quận 3, lực lượng chữa cháy đã đưa toàn bộ người dân ở các nhà trên đến khu vực an toàn, không có thiệt hại về người, tổng diện tích là 24 m2.

Hoàng Thuận