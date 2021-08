Mâu thuẫn cá nhân, hai vợ chồng bị đâm thương vong lúc rạng sáng

Dân trí Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã dùng dao đâm ông Nguyễn Viết Chung tử vong. Còn vợ ông Chung bị đối tượng Phú chém nhiều nhát vào người phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu Phú

Khoảng 1h50 ngày 9/8, Công an xã Xuân Phú (Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), tiếp nhận tin báo tại thôn Xuân Thượng vừa xảy ra một vụ giết người.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú) đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947, ở thôn Xuân Thượng). Bị chém nhiều nhát dao, ông Chung chết tại chỗ.

Sau đó, đối tượng Phú tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị Sậu (SN 1951, là vợ của ông Chung). Bà Sậu bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã bỏ trốn. Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc, tiến hành truy bắt đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, bắt giữ đối tượng, Công an huyện Yên Dũng đề nghị nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin có liên quan đến đối tượng Nguyễn Hữu Phú đang lẩn trốn đề nghị liên hệ Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng - Trần Huy Việt, số điện thoại 0912298880 hoặc số điện thoại trực ban Công an huyện Yên Dũng 02043870274.

Bá Đoàn