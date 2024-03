Mạo danh công an, lừa 1,8 tỷ đồng của người phụ nữ ở TPHCM

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Vương Trọng (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, 3 nghi phạm này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng ở Campuchia cầm đầu.

Các nghi phạm Thắng, Dương, Trọng (từ trái qua) bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: T.T.).

Kết quả điều tra xác định chiều 24/1, bà T.L.H. (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là Công an phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, đề nghị bà H. đến Công an thành phố Thủ Đức để cập nhật dữ liệu dân cư do có sai sót thông tin.

Sau đó, tài khoản Zalo của bà H. được tài khoản tên "Phạm Sơn" kết bạn. Người này gọi điện qua Zalo tự giới thiệu tên Sơn, Công an TP Thủ Đức, hướng dẫn bà H. truy cập vào cổng dịch vụ công để cập nhật thông tin bị sai và nhắn tin cho bà Hương đường dẫn trang web: www.congdichvucong.govvn.net.

Tin là thật, bà H. sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn trang web theo hướng dẫn của Sơn. Thấy website có thiết kế giống như cổng dịch vụ công (có hình quốc huy, huy hiệu của ngành công an), bà H. tin tưởng đây là trang web chính thống.

Sau đó, bà H. làm theo hướng dẫn của Sơn, thực hiện một số thao tác tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân và một số thông tin khác. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, giao diện trang www.congdichvu cong.govvn.net thể hiện thông báo đang đồng bộ dữ liệu. Tiếp đến, Sơn hỏi một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng thì phía nạn nhân nghi ngờ và cúp máy.

Bà H. sau đó phát hiện bị chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng (gồm hơn 1,3 tỷ trong tài khoản ngân hàng và gần 500 triệu đồng trong 2 thẻ tín dụng).

Sau khi tiếp nhận tố giác của bà H. Phòng PC02 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra xác minh.

Cảnh sát xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng từ tài khoản của bà H. bị các đối tượng lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác. Đối với các thẻ tín dụng của bà H. được sử dụng thanh toán mua hàng.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Nguyễn Đức Vương Trọng, Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hữu Thắng liên quan đến đường dây lừa đảo này nên bắt giữ.