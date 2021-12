Mang bom tự chế cướp ngân hàng: "Nữ quái" muốn vào tù, tạo sự việc ấn tượng

Dân trí Tại tòa, bị cáo Thắng khai mình thực hiện hành vi cướp ngân hàng là xuất phát từ một... giấc mơ. Nữ bị cáo cũng khẳng định mình muốn vào tù và tạo ra sự việc ấn tượng.

Đi cướp để xác thực giấc mơ

Ngày 21/12, tòa án nhân dân TPHCM xét xử và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Phùng Thị Thắng (26 tuổi, quê Bắc Giang) về tội cướp tài sản.

Thắng là người mang 2 trái nổ đi cướp ngân hàng giữa ban ngày gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng, do muốn có tiêu xài, trả nợ, ngày 8/10/2020, Thắng lên mạng tìm hiểu cách thức chế tạo trái nổ rồi đi mua vật liệu chế tạo 2 trái nổ.

Đến trưa 10/10/2020, Thắng sử dụng 2 trái nổ, bình khò lửa, chai xăng uy hiếp các nhân viên của ngân hàng Techcombank tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cướp 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Thắng dùng 5 triệu đồng từ tiền vừa cướp được mua quần áo, thay đổi trang phục để lẩn trốn và bị công an bắt ngay tại Vincom Cộng Hòa, quận Tân Bình cùng toàn bộ tang vật.

Bị cáo Thắng tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Thắng khai mình học ngành ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở Hà Nội. Sau khi vào TPHCM, Thắng tham gia sáng tác âm nhạc, hoạt động trong lĩnh vực giải trí rồi kinh doanh.

Nói về việc đi cướp ngân hàng, nữ bị cáo khai mình làm theo giấc mơ và nhằm xác thực lại giấc mơ.

Về việc chế tạo trái nổ, nữ bị cáo 26 tuổi khai mình chỉ lên mạng xem hình dạng trái nổ chứ không xem cách tạo ra trái nổ. Những trái nổ bị cáo mang đi cướp ngân hàng là nhằm đe dọa chứ không mong muốn gây thương tích cho ai.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thắng cho rằng, mọi việc diễn ra thuận lợi, các nhân viên ngân hàng nghe theo lời bị cáo. Nữ bị cáo khai mình không định lượng số tiền cướp, không quan tâm số tiền cướp nhiều hay ít mà chỉ phụ thuộc vào nhân viên ngân hàng bỏ vào túi.

"Bị cáo biết hành vi của mình đã phạm vào tội cướp tài sản nên không có ý kiến gì. Bản thân bị cáo đã dám làm thì dám chịu. Trước khi đi cướp thì đã tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể đối diện. Bị cáo biết trước được tương lai, chỉ làm theo giấc mơ" - bị cáo Thắng khai.

Sợ bị giám định tâm thần?

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai động cơ đi cướp là do nợ nần nhưng tại tòa thì khai do giấc mơ. Lý giải về lời khai tại cơ quan điều tra, bị cáo cho rằng mình mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc, còn nếu khai do giấc mơ thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội Thắng tạo ra nhiều động tác cho camera thấy. Giải thích về việc trên Thắng khai mình muốn vào tù và tạo ra sự việc ấn tượng.

Nữ bị cáo khẳng định mình làm nhiều ngành nghề, đủ khả năng tài chính để trả nợ nên không có việc đi cướp về nợ. Cạnh đó, Thắng khẳng định mình biết việc mình làm và không có vấn đề về tâm thần.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo mức án 18 -20 năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng gia đình Thắng có công với cách mạng, hậu quả vụ án đã khắc phục nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án dưới khung hình phạt.

Khi được nói lời sau cùng, nữ bị cáo xin lỗi bị hại. Còn về hình phạt Thắng cho rằng mình không ý kiến, chấp nhận tất cả, dám làm, dám chịu.

Trong giờ nghị án, nữ bị cáo tỏ ra vui vẻ, hát nhiều bài hát khác nhau.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bị cáo muốn có tiền tiêu xài đã thực hiện hành vi phạm tội, cướp số tiền lớn nên cần phải có mức án nghiêm khắc. Bên cạnh đó, tòa, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho Thắng. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 19 năm tù về tội cướp tài sản.

