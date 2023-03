Lý do ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố trong vụ án cây xanh ở Hà Nội

Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước

Như đã đưa tin, ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị khởi tố. Cựu Chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án: Chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Việc khởi tố ông Chung là diễn biến mới trong việc mở rộng điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND TP Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó các đối tượng hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Cũng liên quan đến vụ án trên, gần đây nhất, ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với 4 bị can cùng về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 Bộ luật hình sự, gồm: Đỗ Thị Hạnh và Nguyễn Thị Ngữ; Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Vì nhân dân và Kiều Thị Thúy, Kế toán Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển Vì nhân dân.

Đến nay, sau khoảng 19 tháng điều tra, đã có gần 20 người bị khởi tố. Trong số này có: Nguyễn Xuân Hanh - Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội; Đỗ Quang Tiến - Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh, thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội;...

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết quả thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của các đối tượng trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, các đối tượng liên quan tại Ban Duy tu (chủ đầu tư), Công ty Cây xanh Hà Nội (đơn vị được đặt hàng), Công ty CP định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) và một số đối tượng khác đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện 2 trong số 15 hợp đồng giữa Ban Duy tu và Công ty Cây xanh Hà Nội, các đối tượng đã nâng khống giá một số loại cây (chủ yếu là cây Chà là và cây Bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo Hợp đồng), gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Kỳ vọng phủ xanh thành phố?

Trước đó, tại Hội thảo về Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước TP Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và bản sắc đô thị diễn ra ngày 13/1/2018 ở Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung (khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) nhấn mạnh, chủ trương phủ xanh thành phố và làm sạch diện tích mặt nước sông hồ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được thành phố rất quan tâm. Cụ thể, Hà Nội đã đề ra mục tiêu phấn đấu trồng mới 1 triệu cây xanh trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 và xây dựng 20 - 25 công viên, trong đó có 3 - 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Chung cho biết thêm, trồng mới cây xanh là nhiệm vụ đã được thành phố đưa ra để xây dựng kế hoạch trong chương trình phát triển, kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng thêm nhiều diện tích mặt nước bằng cách làm thêm nhiều hồ nhân tạo. Hà Nội xác định xây dựng thêm nhiều công viên, khu vui chơi giải trí cho người dân, chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở đô thị.

"Theo các nhà khoa học, trồng 1 cây xanh thì trong 2 năm đầu tiên sẽ cho được 3 - 5m2 cây xanh, sau 5 năm sẽ có từ 15 - 18m2 cây xanh, sau 10 năm sẽ có từ 25 - 30m2 cây xanh, tức là tán cây phát triển ra sẽ đáp ứng được như vậy. Nếu chúng ta trồng đủ 1 triệu cây mới, đến năm 2020, ít nhất chúng ta được 15 - 20 triệu m2 cây xanh, như vậy chia cho 7,5 triệu người dân của Hà Nội thì chúng ta sẽ có bình quân 2,5m2 cây xanh/người" - ông Chung nói tại hội thảo trên.

Cũng theo ông Chung, chính sự quyết tâm đó của thành phố về vấn đề cây xanh nên từ giai đoạn cuối năm 2016 và đầu năm 2017, tất cả các dự án xây dựng nhà cao tầng, các khu đô thị thành phố đều quy định rõ đối với chủ đầu tư về các chủng loại cây, kích thước cây và phải có các thiết kế chỗ nào là cây xanh, chỗ nào là vườn hoa rất rõ ràng và được phê duyệt một cách nghiêm túc.

Ông Nguyễn Đức Chung tin tưởng rằng, các tòa nhà cao tầng (trong đó có chung cư) được TP Hà Nội duyệt ở thời điểm cuối 2016 đầu năm 2017, trong vài năm nữa, khi khánh thành sẽ đúng như mô hình các tòa nhà ở Canada và châu Mỹ - tức là nóc các tòa nhà phải có cây xanh, hành lang được đặt các cây xanh phù hợp để làm xanh môi trường.