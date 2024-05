Lý do một thành viên băng cướp biệt thự ở TPHCM "quay xe" trước giờ gây án

Liên quan đến vụ cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự ở quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang đấu tranh, làm rõ động cơ gây án của các nghi phạm Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, quê Quảng Ngãi), Lê Văn Sĩ (SN 1998, quê Kiên Giang) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1996, quê Nam Định).

Dùng danh tính giả để nhập bọn

Theo điều tra, các nghi phạm là thành viên của fanpage Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Họ không quen biết nhau từ trước, chỉ "tụ họp" lại khi Tiến đăng bài trong nhóm với nội dung "muốn đi cướp biệt thự, ai tham gia không".

Sau khi thấy bài đăng, Sĩ và Tuấn có cùng mục đích nên quyết định "nhập hội" với Tiến. Tuy nhiên, cả bọn không chỉ dùng danh tính giả để trao đổi với nhau, không khai tên thật và địa chỉ đang ở.

Nguyễn Đức Tiến nghi phạm chủ mưu vụ cướp biệt thự (Ảnh: Lê Trai).

Nhóm này lên kế hoạch đi cướp ở khu vực TPHCM, Bình Dương. Tiến là người trực tiếp đi khảo sát, tìm căn biệt thự thuận lợi để ra tay. Các nghi phạm chọn căn biệt thự của bà T.T.L. ở đường Lê Thị Riêng, quận 12.

Trước khi gây án, chúng nghiên cứu kỹ lưỡng hoàn cảnh, nhân thân gia đình, quy luật sinh hoạt của những người trong biệt thự. Sau đó, nhóm này chuẩn bị 3 con dao thái lan, cuộn băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế.

Nhóm này bàn bạc tối 29/4 sẽ ra tay. Kế hoạch là sau khi đột nhập vào nhà, các đối tượng sẽ trói nạn nhân, dùng dao uy hiếp để cướp tài sản, thậm chí buộc nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, trước giờ gây án, Tuấn đổi ý không tham gia cùng Tiến và Sĩ. Lý do "rút lui" vào phút chót được nghi phạm khai do lo sợ, nên bỏ về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai.

3 ngày mật phục bắt nhóm cướp táo tợn

Dù Tuấn rời đi, 2 nghi phạm còn lại vẫn thực hiện theo kế hoạch. Khoảng 23h30 ngày 29/4, Tiến và Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L..

Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L. (bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng) thì bị Phòng PCO2 và Công an quận 12 cùng ông Bình, ông Quỳnh (lái xe riêng của bà L.) ập vào bắt quả tang 2 nghi phạm, đưa về trụ sở để làm rõ.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ về quá trình "giăng lưới" bắt nhóm cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự (Ảnh: Lê Trai).

Chia sẻ về quá trình "giăng lưới" bắt nhóm cướp nguy hiểm, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 12 đã nắm được thông tin nhóm này đang có ý định thực hiện vụ cướp biệt thự.

Cảnh sát triển khai phương án triệt phá, làm sao vừa bắt gọn nhóm cướp, đồng thời bảo vệ an toàn cho những người trong gia đình.

"Dù đã xác định được biệt thự nơi nhóm cướp chọn để gây án. Nhưng chúng tôi chưa xác định được thời điểm cụ thể bọn chúng ra tay. Do đó, ban chuyên án đã bố trí lực lượng mật phục nhiều ngày liền. Đến ngày thứ 3 thì bắt gọn nhóm cướp này", Trung tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an quận 12 đã nhận được khen thưởng của Ban giám đốc Công an TPHCM.