Lý do khiến một phụ nữ ở Bắc Giang bị bắt cóc khi đang đi taxi

Ngày 5/1, thông tin từ Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho hay, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khanh (54 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi) và Đặng Trần Dũng (54 tuổi) về tội Bắt người trái pháp luật.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai, năm 2019, Khanh quen chị O. (46 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) khi cùng kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2023, chị O. nhận khoảng 10 tỷ đồng từ Khanh để đầu tư làm ăn.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, Khanh không rõ chị O. đã đầu tư vào việc gì nên tìm cách liên lạc nhưng không được.

Tối 29/12/2023, Khanh đang đi cùng với Dũng thì thấy chị O. vào một khách sạn ở phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang).

Nguyễn Duy Khanh (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Khanh sau đó gọi điện cho con trai là Nguyễn Duy Khánh và bảo đến khách sạn để theo dõi chị O. Con trai Khanh đã điều khiển ô tô chở Dũng đến khách sạn đón Khánh. Cùng lúc này, nhóm của Khanh nhìn thấy chiếc taxi đến đón chị O. đi nên đuổi theo.

Đến giao lộ Hoàng Hoa Thám - Thân Khuê (thuộc xã Song Mai, TP Bắc Giang), xe của Khanh bắt kịp chiếc taxi và ép chị O. sang ô tô của nhóm, đưa về trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Global DIAMOND ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang).

Tại đây, Khanh yêu cầu chị O. cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản ngân hàng để đối chiếu chứng từ chuyển tiền giữa Khanh với chị O. và chị O. với những người khác.

Trong khi đó, tài xế taxi chở chị O. đã tới trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đến kiểm tra hành chính trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Global Diamond và mời những người có mặt về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Nguyễn Duy Khanh, Đặng Trần Dũng và Nguyễn Duy Khánh đã làm đơn xin đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng.