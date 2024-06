Lừa đảo gần 50 tỷ đồng bằng chiêu "đầu tư vào các tập đoàn"

Ngày 4/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Văn Úy (SN 1989, trú xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Đối tượng Đào Văn Úy bị bắt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài, nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam.

Úy cùng nhóm đồng bọn dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ô tô, mua nhà… sau đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Bằng thủ đoạn trên, Úy và các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 5,4 tỷ đồng của chị N.T.B.T., trú phường Nam Bình, TP Ninh Bình (Ninh Bình).

Ngoài ra, từ đầu năm đến trước khi bị bắt, Đào Văn Úy cùng đồng bọn cũng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 48,8 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và toàn quốc.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.