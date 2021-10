Lừa "chạy án" cho nghi phạm vụ tổ chức mang thai hộ tại Hà Nội

Dân trí Bị người mang thai hộ tố cáo, Phạm Thị Hà nhờ hai bị can Hoàng và Thảo "chạy án". Thảo và Hoàng đã thông đồng để lừa của chị Hà gần 320 triệu đồng và 2.000 USD.

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng (SN 1994, ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở phường Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Vũ Huy Hoàng cùng với Nguyễn Thị Thanh (SN 1961, ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) còn bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, bị hại trong vụ án này là Phạm Thị Hà (SN 1993, ở Cẩm Giàng, Hải Dương). Khoảng tháng 2/2019, chị Hà quen biết một số đối tượng người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hà được nhờ làm phiên dịch cho nhóm người trên.

Ngày 2/11/2020, Hà nhận được điện thoại yêu cầu đón người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị K. (SN 1997, ở TPHCM). Sau đó, Hà đưa 2 người trên đi khám sức khỏe tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Do chị K. nặng hơn 60 kg nên người nhờ mang thai hộ bên Trung Quốc từ chối. Lúc này, chị K. đòi về và yêu cầu Hà phải trả tiền phí đi đường cho mình. Vì Hà không đưa tiền và bị đối tượng môi giới nói phải tự trả phí nên chị K. đã đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) trình báo sự việc.

Lo sợ, Hà nhờ Ngô Thị Thanh Thảo thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Qua một người bạn, Thảo và Hà biết Vũ Huy Hoàng. Thảo kể lại cho Hoàng nghe sự việc của Hà. Hoàng nhận lời sẽ giúp Hà không bị xử lý hình sự hoặc nếu bị xử lý hình sự thì chỉ bị xử án treo.

Bị can Hoàng sau đó gọi điện cho một người quen làm trong ngành Kiểm sát để nhờ giúp đỡ Hà nhưng người bạn của Hoàng đã từ chối. Tuy nhiên, Hoàng vẫn nói dối chị Hà là sẽ giúp đỡ được với mục đích chiếm đoạt tiền của chị Hà.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Thảo thông đồng với Hoàng để chiếm đoạt của chị Hà gần 320 triệu đồng và 2.000 USD. Trong đó, Hoàng hưởng lợi bất hợp pháp 286 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng dùng trả nợ cá nhân và đánh bạc. Thảo hưởng lợi bất hợp pháp hơn 78 triệu đồng.

Đối với Phạm Thị Hà, sau khi đến cơ quan công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu họ phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, Hà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vì đang bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Do đơn tố giác này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ giải quyết theo thẩm quyền nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý trong vụ án này.

